Ciudad de México, a 18 de noviembre 2026.- Entre 2012 y 2018, el saldo de la deuda financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) se incrementó 74.9%, al pasar de 60.5 mil millones de dólares (mil mdd) a 105.8 mil mdd. A partir de 2019 se contuvo esta tendencia y, desde 2021, inició una trayectoria descendente, hasta ubicarse en 77.6 mil mdd al cierre del tercer trimestre (3T) de 2026, su nivel más bajo desde 2014.

Como parte de la estrategia integral de fortalecimiento financiero de Pemex, se trabaja en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (SENER), con el propósito de mejorar la posición financiera de la empresa, fortalecer su liquidez y optimizar el perfil de sus obligaciones financieras.

Los resultados de esta estrategia reflejan un cambio significativo en la trayectoria del endeudamiento de la empresa.

En este sentido, al cierre de septiembre de 2026, el saldo de la deuda financiera se ubicó en 77.6 mil mdd, lo que representó una disminución de 20.5% respecto al cierre de 2024 (97.6 mil mdd), de 8.9% respecto al cierre de 2025 y de 31.5% respecto al cierre de 2020.

Asimismo, la deuda de corto plazo disminuyó 43.5% respecto a septiembre de 2025 y su participación en la deuda financiera total pasó de 24.0% al 14.2% al cierre del 3T 2026, reduciendo la concentración de obligaciones con vencimiento inmediato y mejorando la posición de liquidez de la empresa.

En cuanto a su composición, a septiembre de 2026 la deuda financiera se integró por 21.7 mil mdd de créditos bancarios (28.0% del total) y 55.9 mil mdd de créditos bursátiles (72.0%). En comparación con el 3T 2025, los créditos bancarios disminuyeron 14.5%, al pasar de 25.4 a 21.7 mil mdd, mientras que los créditos bursátiles se redujeron 24.3%, al pasar de 73.8 a 55.9 mil mdd. Adicionalmente, en el 3T de 2025 Pemex tenía vigentes otros pasivos por un total de 1.1 mil mdd (1.1% del total), cuyo saldo al cierre del 3T de 2026 se extinguió.

Por su parte, al cierre de septiembre de 2026, el saldo de proveedores, incluyendo las empresas filiales de PEMEX, se redujo en 103 mil millones de pesos respecto al registrado en el mismo periodo de 2025. Asimismo, para continuar avanzando en la atención de estos compromisos, además de los pagos realizados con recursos propios, durante el último trimestre de 2026, en estrecha coordinación con las secretarías de Hacienda y Energía, se implementan mecanismos de apoyo financiero y liquidez para proveedores, en línea con los esquemas aplicados al cierre de 2025.

En suma, Pemex registra avances relevantes en el fortalecimiento de su posición financiera, al reducir el saldo de su deuda a niveles no observados desde 2014, disminuir la proporción de obligaciones de corto plazo y reducir sus compromisos con proveedores. Estos resultados contribuyen a mejorar el perfil de vencimientos, reducir las presiones de refinanciamiento y fortalecer la capacidad de administración financiera de la empresa.