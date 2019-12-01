Pemex culpa al clima por derrame en Dos Bocas pese a labores de contención

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 17:42:11

Villahermosa, Tabasco, 23 de marzo de 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó avances en las labores de limpieza tras el derrame de hidrocarburo registrado en la zona de Dos Bocas, Tabasco, donde aseguró haber recuperado 549 metros cúbicos de material entre el 20 y el 22 de marzo.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, para contener la afectación se desplegaron más de 50 barreras marinas, así como mil cordones oleofílicos, con el objetivo de evitar la dispersión del hidrocarburo y facilitar su recolección.

Sin embargo, en su comunicado, Pemex atribuyó el origen del derrame a “condiciones climatológicas extraordinarias”.

Con esta explicación, la empresa señaló que el incidente estaría relacionado con factores ambientales, sin referir fallas operativas o problemas en la refinería Olmeca.