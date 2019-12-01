Pemex continúa acciones de recuperación y saneamiento en el río Pánuco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 09:51:04

Ciudad de México, a 29 de septiembre 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) en coordinación con la Secretaría de Marina informa que continúa con las acciones de atención, recuperación y saneamiento en el río Pánuco, en seguimiento a los trabajos que se realizan desde el pasado 25 de septiembre.

En este marco, se mantiene la recuperación de cualquier posible traza de hidrocarburo contenida en las barreras instaladas a la salida del canal Varadero. Para ello, operan cuatro unidades tipo Vactor y dos unidades de Presión-vacío para la recolección y retiro del producto.

De manera paralela, personal especializado realiza trabajos de saneamiento en las márgenes del río Pánuco, mediante el uso de equipo y embarcaciones especializadas, así como equipos tipo skimmer para las labores de recuperación.

Estas acciones se suman a los trabajos de limpieza, recuperación, saneamiento y monitoreo continuo implementados previamente por Pemex en los límites de la refinería y en los puntos de aportación hacia el río Pánuco.

Por su parte, la Secretaría de Marina, a través de la Primera Zona Naval, realizó dos recorridos de vigilancia ambiental (uno de ellos apoyado con un sobrevuelo de dron) en el canal de navegación del río Pánuco, con el propósito de verificar las condiciones del cuerpo de agua y dar seguimiento a las labores de contención y limpieza.

Durante estas inspecciones se observó una disminución progresiva de la coloración en el agua y, posteriormente, condiciones aparentemente normales en diversos puntos del canal de navegación.

En coordinación interinstitucional, Pemex mantendrá personal y equipo especializado en la zona para dar continuidad a los trabajos de protección ambiental del río Pánuco.