Pemex avanza: mantiene la producción, eleva la refinación y reduce su deuda

Ciudad de México, a 10 de noviembre 2026.- El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, presentó ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados los avances operativos y financieros de la empresa. Durante su comparecencia destacó resultados concretos en cinco ejes: producción estable, mayor refinación, recuperación de la petroquímica y los fertilizantes, reducción de la deuda y más inversión para el futuro.

En el marco de la revisión de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general informó que, de octubre de 2025 a septiembre de 2026, Pemex mantuvo la producción de petróleo en 1.65 millones de barriles diarios y procesó 19.6% más crudo respecto a octubre de 2024 a septiembre de 2025.

En dicho periodo, la producción total de hidrocarburos creció 3.4% y alcanzó 2 millones 417 mil barriles diarios de petróleo crudo equivalente. Además, la tasa de restitución de reservas probadas, al 1 de enero de 2026, fue de 102.6%, con 7 mil 471 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esto significa que Pemex incorporó un volumen de reservas de hidrocarburos superior al producido durante el año y restituyó plenamente los recursos extraídos.

La refinación también avanzó con fuerza. Durante el segundo año de esta Administración, el Sistema Nacional de Refinación procesó 1 millón 107 mil barriles diarios, mientras que la refinería Olmeca duplicó su procesamiento, al pasar de 87 mil a 198 mil barriles diarios.

Pemex procesó más crudo y obtuvo mayor valor de cada barril. La producción de gasolinas creció 21.6%, la de diésel 42.6% y la de turbosina 8.2%. Así, los refinados de alto valor aumentaron 27.6%, de 594 mil a 758 mil barriles diarios.

Deer Park reforzó este desempeño de enero a septiembre de 2026: procesando 309 mil barriles diarios, 15.6% más que cuando fue adquirida por Pemex en 2022, y produjo 289 mil barriles diarios de combustibles para transporte. La refinería generó un EBITDA de 2 mil 76 millones de dólares, una utilidad neta de mil 871 millones de dólares y mantiene deuda cero.

La mayor producción de combustibles fortaleció la presencia de Pemex en el mercado nacional: las ventas internas de petrolíferos crecieron 10.9% y las de diésel, 17.3%, mientras que las importaciones de gasolinas disminuyeron 12% y las de diésel 15%.

El avance se extendió a la producción de gas natural, que alcanzó 3 mil 976 millones de pies cúbicos diarios en este segundo año de gobierno (octubre de 2025 a septiembre de 2026), 10.2% más que en el primero. El gas no asociado creció 20.8%, impulsado por los campos Bakté, en Tabasco, e Ixachi, en Veracruz. En septiembre de 2026, Pemex produjo 4 mil 141 millones de pies cúbicos diarios, el nivel más alto del periodo y el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento.

La recuperación de la petroquímica y los fertilizantes cobró fuerza. Entre enero y septiembre de 2026, Pemex y sus filiales produjeron 871 mil toneladas de petroquímicos, 21.1% más que un año antes. La producción de urea destacó con un crecimiento de 51.6%, mientras que la de productos fosfatados y nitrogenados aumentó 11.2%.

El avance operativo se tradujo en resultados financieros más sólidos. Entre enero y septiembre de 2026, el EBITDA creció 49% frente al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar 385 mil millones de pesos, y el resultado neto mejoró 14%.

Al mismo tiempo, la deuda financiera disminuyó más de 20 mil millones de dólares en menos de dos años y se ubicó en 77.6 mil millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014. Pemex además pagó 952 mil millones de pesos a proveedores y contratistas entre 2025 y septiembre de 2026. Como resultado de este fortalecimiento, en 2027, la empresa requerirá 64% menos aportaciones del Gobierno Federal, que serán destinadas exclusivamente para el pago de deuda financiera.

La mejora financiera obtuvo el reconocimiento de las agencias calificadoras. A finales de 2025, después de 11 años, Fitch Ratings elevó la calificación de Pemex en tres escalones, de B+ a BB+, y Moody’s la elevó en dos, de B3 a B1, en ambos casos con perspectiva estable. “En 2026 Fitch ratificó nuestra calificación de riesgo crediticio en BB+ con perspectiva estable”, afirmó el director general.

Con finanzas más sólidas y una visión de largo plazo, Pemex prevé invertir más de 1.8 billones de pesos de recursos propios entre 2025 y 2030 para fortalecer su capacidad operativa y productiva, con la seguridad industrial y el desempeño ambiental entre sus prioridades. En estos rubros, la empresa ha invertido más de 28 mil millones de pesos.

Al concluir su comparecencia, Carpio Fragoso subrayó que Pemex está al servicio de todas y todos los mexicanos, “nuestro compromiso es que cada barril producido, cada litro refinado y cada peso invertido se traduzcan en soberanía energética y bienestar”.