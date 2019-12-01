Participan más de 300 estudiantes en el Primer Campeonato Estatal de Robótica STEM en Chihuahua, Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 21:49:27

Chihuahua, Chihuahua, 22 Noviembre 2025.- Más de 300 estudiantes de los niveles medio superior y superior participaron en el Primer Campeonato Estatal de Robótica STEM Chihuahua, que se efectuó en el Museo Semilla.

Este evento, organizado entre la Coordinación de Política Digital de Gobierno del Estado, DIF Estatal y la Academia STEM Iberoamérica, fue histórico al ser Chihuahua el primer estado a nivel mundial, en contar con la categoría de Aerial Drones en un certamen.

Destacó la gran participación de 300 alumnas y alumnos, agrupados en más de 70 equipos, quienes dieron lo de mejor de sí en esta competencia.

Durante la jornada, se reconoció el liderazgo de la gobernadora Maru Campos, por su visión de dotar a la juventud de conocimiento y herramientas para las carreras del futuro, lo que genera que jóvenes chihuahuenses destaquen en campeonatos mundiales.

Asimismo, se efectuó la Segunda Sesión de Consejo STEM, encabezada por Walter Ignacio Zamarrón Estrada, coordinador de Política Digital como presidente del Consejo; y Francisco Wilson Robles, director general de la Academia STEM Iberoamérica como primer vocal.

También asistieron Sergio Mancinas Peña, director general de Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet) como segundo vocal; Manuel Guillermo Márquez, subsecretario de Educación, y representantes de diversas instituciones educativas que forman parte del Consejo.

Walter Zamarrón reiteró su agradecimiento a todos los miembros del consejo y comentó: “Los campeonatos son también obra del Consejo, gracias a la colaboración de todos los miembros”.