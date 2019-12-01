Participan 16 mil elementos de las Fuerzas Armadas en Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 10:20:30

Ciudad de México, a 16 de septiembre 2025.- Alrededor de 16 mil elementos de las Fuerzas Armadas participan en el Desfile Cívico-Militar con motivo del 215 Aniversario de la Independencia de México.

A través de un comunicado se detalló que son 12 mil efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que durante el trayecto utilizarán más de 600 vehículos operativos y temáticos, 100 aviones que realizarán una parada aérea y 18 banderas de guerra.

Además, se presentan 2 mil 873 efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), acompañados de 72 vehículos, 16 vehículos temáticos, 20 caninos, 10 embarcaciones y 8 aeronaves de ala fija.

El desfile dio inició en punto de las 10:00 horas desde el Zócalo de la Ciudad de México y concluye en el Campo Marte.

Su ruta es la siguiente:

Av. 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que las calles cerradas por el desfile serán: