Participan 16 mil elementos de las Fuerzas Armadas en Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre en CDMX

Ciudad de México, a 16 de septiembre 2025.- Alrededor de 16 mil elementos de las Fuerzas Armadas participan en el Desfile Cívico-Militar con motivo del 215 Aniversario de la Independencia de México.
A través de un comunicado se detalló que son 12 mil efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que durante el trayecto utilizarán más de 600 vehículos operativos y temáticos, 100 aviones que realizarán una parada aérea y 18 banderas de guerra.
Además, se presentan 2 mil 873 efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), acompañados de 72 vehículos, 16 vehículos temáticos, 20 caninos, 10 embarcaciones y 8 aeronaves de ala fija.
El desfile dio inició en punto de las 10:00 horas desde el Zócalo de la Ciudad de México y concluye en el Campo Marte.
Su ruta es la siguiente:
- Av. 5 de Mayo
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida Juárez
- Paseo de la Reforma
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que las calles cerradas por el desfile serán:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Hidalgo
- 20 de Noviembre
- Florencia