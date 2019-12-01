Participan 16 mil elementos de las Fuerzas Armadas en Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre en CDMX

Participan 16 mil elementos de las Fuerzas Armadas en Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 10:20:30
Ciudad de México, a 16 de septiembre 2025.- Alrededor de 16 mil elementos de las Fuerzas Armadas participan en el Desfile Cívico-Militar con motivo del 215 Aniversario de la Independencia de México.

A través de un comunicado se detalló que son 12 mil efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que durante el trayecto utilizarán más de 600 vehículos operativos y temáticos, 100 aviones que realizarán una parada aérea y 18 banderas de guerra.

Además, se presentan 2 mil 873 efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), acompañados de 72 vehículos, 16 vehículos temáticos, 20 caninos, 10 embarcaciones y 8 aeronaves de ala fija.

El desfile dio inició en punto de las 10:00 horas desde el Zócalo de la Ciudad de México y concluye en el Campo Marte.

Su ruta es la siguiente:

  • Av. 5 de Mayo
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida Juárez
  • Paseo de la Reforma

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que las calles cerradas por el desfile serán:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Hidalgo
  • 20 de Noviembre
  • Florencia
