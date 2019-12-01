Padres de familia del preescolar Xochicalli bloquean Avenida Cuatro Lomas en Querétaro ante constantes robos

Querétaro, Querétaro, 3 de febrero del 2026.- Un grupo de padres de familia del preescolar Xochicalli bloquearon la avenida 4 Lomas en la colonia Casa Blanca en el municipio de Querétaro derivado de los constantes robos y vandalismo del que son objeto de manera reiterativa.

Manuel Belgara padre de familia manifestó que no es la primera vez que son víctimas de atracos en donde los vándalos, de manera reiterativa, sustraen diversos artículos de los salones de clase.

“Esta situación pasa todo el tiempo, sobre todo los fines de semana, yo tengo conocimiento de esto en los tres años que llevan los niños aquí y las autoridades no nos dan solución del robo y vandalismo que se registra en las aulas”.

Con pancartas en mano y acompañado de madres y padres de familia, quienes exigen una solución al respecto, los manifestantes aseguran que las autoridades educativas de la Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) tampoco suspenden clase.

“Es contradictorio que después de que son víctimas de vandalismo en los salones, las autoridades continúen con las clases como si nada hubiera pasado; nosotros no podemos seguir trayendo a nuestros hijos en esas condiciones de inseguridad”.

Refirió que ahora que el personal de la USEBEQ se haga presente les exigirán un documento firmado de las acciones que emprenderán para revertir esta situación.

Refirió que quizás la problemática es constante porque el preescolar donde se encuentran el preescolar está escondido y es fácil acceder por la parte de atrás del plantel.

“El plantel no tiene cámaras de video vigilancia y no sabemos quiénes se meten, en una ocasión solicitamos las cámaras del C-4 porque atrás tenemos al POES, el plantel está muy escondidos y la zona se meten por la parte de atrás de la escuela, la alerta está por la parte de atrás”.

Aseguró que lo que piden es que les hagan caso y sobre todo que les presenten una propuesta de solución en un papel firmado con soluciones para el kínder.

“No tenemos ninguna seguridad y seguiremos bloqueando la avenida hasta que nos hagan caso, incluso iremos a la primaria que está aquí cerca y la secundaria para que se unan a nuestra manifestación porque no creo que ellos no hayan sido víctimas de vandalismo”.