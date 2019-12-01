Otorga Claudia Sheinbaum 4 días más al PVEM y al PT para que analicen propuesta de la reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 20:40:46
Ciudad de México, a 24 de febrero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio un plazo de cuatro días más al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Partido del Trabajo (PT), para que analicen la propuesta que presentará mañana sobre la reforma electoral.

De acuerdo a declaraciones de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, eso fue lo que se acordó la tarde de este martes en una reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, donde también estuvieron presentes los dirigentes de los partidos antes mencionados y de Morena, así como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

“Fue una reunión amable, de intercambio de opiniones sobre la propuesta. Ya hay acuerdos y todavía indefiniciones, por lo cual la iniciativa formal podría enviarla hasta el lunes”.

“La presidenta la presentará como suya en los temas más relevantes y la redacción de la iniciativa concluirá el fin de semana para dar tiempo a una mayor revisión de los aliados y la iniciativa formal redactada estaría prevista para presentarse el lunes” al Congreso -sin definirse aún la Cámara a la cual irá”, expresó Monreal.

 

