Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 11:19:19

Guadalajara, Jalisco, a 23 de noviembre 2026.- Organizaciones civiles y vecinales de la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco, denunciaron la presencia de al menos seis metales pesados y otros contaminantes en el agua abastecida en sus hogares.

“Estamos encontrando plomo, hierro, cromo, bromo, aluminio, zinc, (así como) nitratos y nitritos fuera de norma y en semanas muy recientes (también) coliformes fecales”, dijo a EFE María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

Cabe señalar que el pasado 22 de noviembre, miles de personas que habitan la zona conurbada de la capital jalisciense salieron a manifestarse por cuarta ocasión, ante la crisis de agua.

Desde el pasado mes de marzo los ciudadanos han denunciado que reciben recibían agua negra, café o turbia y con olor pestilencia que llegaba por la red de distribución metropolitana.

“¡Agua para la vida, no para el negocio!” fue el grito que unió a los asistentes, quienes exigieron a las autoridades declarar una alerta sanitaria ante el desabastecimiento de agua y los problemas de salud derivados de la contaminación del líquido.

“Se está afectando a la población más vulnerable o que ya padece alguna enfermedad crónica (…) y el Gobierno sigue sin decretar las alertas sanitarias. Lo que pasa en los hospitales, donde suspenden (las sesiones) de hemodiálisis, es una prueba contundente”, aseguró González Valencia.