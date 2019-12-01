ONU tiene que recuperar su papel a nivel global, considera Sheinbaum

ONU tiene que recuperar su papel a nivel global, considera Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 14:13:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 2 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y dijo que tiene que recuperar su papel a nivel global y cumplir con su labor.

Lo anterior, luego del inicio del conflicto y la escalada de tensiones en el Medio Oriente, derivados del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

“La ONU dejó de cumplir su labor, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser. “Estamos viviendo una situación donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser”, declaró  la mandataria mexicana.

Igualmente, en referencia a la ofensiva contra el país persa, la jefa del Ejecutivo federal lamentó que hayan perdido la vida  niña de una escuela, así como la población civil en general.

El llamado de México, reiteró la gobernante, es elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, además de siempre pugnar por la paz.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras accidente en la autopista de Occidente, abren un paso alterno para circulación de vehículos
Aseguran camionetas robadas y cargadas con precursores químicos en Turicato, Michoacán
Cierre total del Ramal Camelinas por trabajos nocturnos de rehabilitación
En lo que va de 2026 se han desactivado 9 palenques clandestinos en Michoacán: SSP
Más información de la categoria
Diez municipios de Michoacán buscan donación de predios estatales para uso social; PRD insta a priorizar bienes comunitarios
Balean a un individuo en Altozano de Morelia, Michoacán
Dan último adiós a "El Mencho" en lujoso panteón de Zapopan, Jalisco; su féretro en color dorado
Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan; es escoltado por seguridad federal
Comentarios