ONU tiene que recuperar su papel a nivel global, considera Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 14:13:08

Ciudad de México, a 2 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y dijo que tiene que recuperar su papel a nivel global y cumplir con su labor.

Lo anterior, luego del inicio del conflicto y la escalada de tensiones en el Medio Oriente, derivados del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

“La ONU dejó de cumplir su labor, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser. “Estamos viviendo una situación donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser”, declaró la mandataria mexicana.

Igualmente, en referencia a la ofensiva contra el país persa, la jefa del Ejecutivo federal lamentó que hayan perdido la vida niña de una escuela, así como la población civil en general.

El llamado de México, reiteró la gobernante, es elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, además de siempre pugnar por la paz.