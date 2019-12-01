ONU propone protocolo contra trata de personas rumbo al Mundial 2026 en México

Ciudad de México, 9 de abril de 2026.- La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer un protocolo orientado a prevenir la trata de personas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, con el objetivo de reforzar la protección de los derechos humanos debido al evento de gran magnitud que se esta por vivir.

La estrategia contempla acciones específicas dirigidas a autoridades, empresas del sector turístico y organizadores, enfocadas en la detección temprana de riesgos y la atención oportuna a posibles víctimas. Entre las medidas destaca la capacitación de actores clave y la implementación de mecanismos de identificación.

Organismos internacionales han advertido que los eventos masivos pueden generar condiciones que incrementen la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población, al facilitar entornos propicios para la operación de redes delictivas. Por ello, el protocolo promueve la colaboración entre instituciones públicas y privadas, así como campañas informativas dirigidas a la sociedad.

Esta medida forma parte de esfuerzos globales alineados con estándares internacionales en materia de derechos humanos, y mencionaron la importancia de anticiparse al flujo masivo de visitantes que recibirá el país durante el torneo.

De acuerdo con informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Amnistía Internacional, los eventos deportivos de gran escala pueden incrementar el riesgo de trata con fines de explotación sexual y laboral, particularmente de alta concentración de personas y afluencia turística.

En el caso de México, se prevé la llegada de millones de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que podría intensificar estas dinámicas, especialmente en zonas con alta actividad turística y sedes mundialistas.

Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México indican que una de las principales tendencias es el aumento de la captación digital de víctimas, principalmente a través de redes sociales como Facebook e Instagram, así como aplicaciones de mensajería. Más del 45% de los casos reportados entre 2022 y 2024 iniciaron en entornos en línea.

Asimismo, se ha identificado una mayor operación de redes transnacionales que captan personas de otros países con falsas promesas, así como un bajo nivel de conocimiento ciudadano sobre este delito, lo que dificulta su identificación y denuncia.

Ante este panorama, el protocolo enfatiza la necesidad de fortalecer la prevención, la cooperación internacional y la sensibilización social para reducir los riesgos asociados a la trata de personas durante el evento deportivo.