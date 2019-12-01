ONU felicita a México por su iniciativa contra el feminicidio

ONU felicita a México por su iniciativa contra el feminicidio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 12:18:20
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Ciudad de México, a 23 de octubre 2026.- Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), felicitaron a México por la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En un comunicado oficial, la dependencia federal remarcó que Ivana Krstić, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, junto con el experto independiente Graeme Reid, reconocieron los esfuerzos para homologar la tipificación y las sanciones del feminicidio en el país, así como establecer criterios y protocolos uniformes de investigación.

Además, en el boletín de prensa se señala que también destacaron la propuesta de fortalecer los sistemas de información, incluido un registro de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

De igual forma, la Cancillería mencionó que resaltaron la protección expresa de las mujeres trans y la pena agravada cuando la víctima ejerce el trabajo sexual.

Mientras tanto, el gobierno de México agradeció la comunicación y anunció que mantendrá el diálogo con ambos mecanismos sobre la iniciativa, como parte de su cooperación con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

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