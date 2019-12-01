Onda tropical 14 generará fuertes lluvia en gran parte del país

Onda tropical 14 generará fuertes lluvia en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 07:30:16
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Ciudad de México, a 2 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la onda tropical 14 originará lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca.

Igualmente se esperan chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el resto del país, incluido el Valle de México, con excepción de la península de Baja California y Sonora.

En el Valle de México se prevé  ambiente templado y cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en la CDMX y Edomex, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Este es el pronóstico de lluvias para hoy 2 de julio:

• Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Oaxaca.

• Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Chiapas.

• Intervalos de chubascos: Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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