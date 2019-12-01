Bomberos de Zitácuaro, Michoacán, participan en rescate de mujer en Venezuela 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 09:14:10

Caracas, Venezuela, a 2 de julio 2026.- Los comandantes Luis Pérez Bernal y Ángel Pérez Bernal, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zitácuaro, quienes fueron convocados para integrarse a las labores internacionales de búsqueda y rescate en el país de Venezuela, tras los terremotos que sacudieron ese lugar, participaron activamente en el rescate con vida de una mujer.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, los comandantes Luis Pérez Bernal y Ángel Pérez Bernal, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zitácuaro, fueron convocados para integrarse a las labores internacionales de búsqueda y rescate en el país de Venezuela, tras los sismos que azotaron ese lugar.

Este jueves se dio a conocer la parcelación activa de los dos bomberos en el rescate con vida de una mujer.

Es de mencionar que fue mediante la utilización de binomios caninos y equipo de sonar y de imágenes térmicas que se logró localizar a la persona con vida.