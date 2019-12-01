AMLO, la figura más polarizante en la historia política reciente de México, cumple 72 años de edad

Ciudad de México, 13 de noviembre del 2025.- Este jueves, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumple 72 años de edad, consolidándose como una de las figuras más influyentes y polarizantes en la historia reciente de México.

El exmandatario, quien hoy vive retirado en su rancho de Palenque, Chiapas, continúa siendo motivo de debate entre quienes lo consideran el mejor presidente que ha tenido el país y quienes lo señalan como el peor, así, sin medias tintas.

Durante su gobierno (2018–2024), López Obrador impulsó la llamada Cuarta Transformación, una serie de políticas orientadas al combate a la corrupción, el apoyo a los sectores más pobres y la redistribución de recursos públicos. Sus simpatizantes lo recuerdan como un líder cercano al pueblo, defensor de la justicia social y símbolo de un cambio histórico en la vida política nacional.

Sin embargo, su administración también generó fuertes críticas. Sus opositores lo acusan de haber debilitado instituciones, polarizado a la sociedad y dejado pendientes graves en temas como la inseguridad, la salud y la economía. Aun así, su figura sigue siendo central en el debate público y su influencia política permanece vigente.

En su cumpleaños número 72, López Obrador recibe muestras de cariño y reconocimiento, entre ellas la de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo llamó “el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna” y le envió “reconocimiento y cariño hasta Palenque, Chiapas”, así como mensajes no tan positivos en las redes sociales.