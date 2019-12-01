Omar García Harfuch: un fenómeno en las redes sociales; lo llaman el nuevo novio de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 14:05:49

Ciudad de México, 28 de enero del 2026.- La figura de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), continúa ganando relevancia en internet, particularmente en TikTok y X (antes Twitter), donde circulan numerosos clips editados con música romántica, transiciones dramáticas y frases que idealizan al funcionario.

En estas plataformas, usuarios toman fotografías oficiales y fragmentos de entrevistas para construir una narrativa que mezcla admiración, deseo y, en algunos casos, una visión casi heroica del titular de la SSPC.

Aunque muchas de las publicaciones mantienen un tono humorístico, la comunidad digital que lo admira no deja de crecer, impulsada por fan edits, montajes visuales y frases apasionadas que lo colocan como un galán de ficción e incluso es apodado como el nuevo "Novio de México".

Esta tendencia digital no solo ha detonado la creatividad de las fans, sino que también ha dado pie a recopilaciones de imágenes del secretario durante conferencias oficiales, acompañadas de baladas, frases melosas y ediciones que lo presentan como una figura idealizada.