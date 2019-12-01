Omar Bravo habría abusado de su víctima desde que ella tenía 10 años y en su propia casa; era su hijastra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 15:48:56

Guadalajara, Jalisco, 8 de octubre del 2025.- Omar Bravo, exfutbolista histórico de las Chivas de Guadalajara, ha sido acusado formalmente de abusar de una menor desde que ella tenía 10 años de edad y en la propia casa de la víctima, ya que era su hijastra, según relató el propio abogado de la denunciante, de nombre Juan Soltero.

"Nos platica que esto venía sucediendo desde hace seis o siete años. Estos tocamientos eran abajo de la ropa sin llegar a la copula", declaró en entrevista con el programa televisivo Primer Impacto.

Cabe aclarar que el exseleccionado mexicano hasta hace unos días era la pareja sentimental de la madre de la víctima, por lo que Omar habría atacado sexualmente a su hijastra durante años, según relató la defensa legal.

Así mismo, Juan Soltero indicó que se cuenta con pruebas sólidas, tales como un video captado por la propia menor que incriminaría al futbolista retirado.

“(Los) tocamientos (eran realizados) con fines eróticos-sexuales a la menor por parte del sujeto activo, hoy imputado", se dijo.

En "una parte del video se puede advertir un audio, el audio, la voz, y (en) una parte no explícita, pero sí se advierten imágenes que son suficientemente probatorias", se agregó.

Así mismo, el abogado defensor aseveró que la víctima logró guardar 42 capturas de pantalla en las que se puede visibilizar la interacción y forma de acercamiento que habría tenido el ex futbolista con ella.

"Cada que este sujeto (Omar Bravo) le proponía o le decía 'voy ahorita a visitarte a tu cuarto', 'ven para acá', 'ándale, hazlo' o 'ven', (...) ella después la hacía borrar (los mensajes), pero ella le hizo capturas de pantalla", indicó.

"La menor tiene una plática con el novio y le confiesa lo que estaba viviendo. Es el novio quien le dice 'tienes que platicarlo con tu mamá'", sentenció sobre el tema.

Cabe recordar que el pasado domingo 5 de octubre Omar Bravo fue imputado y se determinó que permaneciera en prisión preventiva oficiosa en tanto se realiza la audiencia para definir si será vinculado a proceso.