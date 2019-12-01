Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 11:49:03

Ciudad de México, a 23 de noviembre 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, tiene previsto cerrar noviembre con el despliegue de 45 oficinas móviles en 22 estados, además de la realización de 13 mil 880 trámites en beneficio de 6 mil 468 personas.

Del 23 al 27 de noviembre, los módulos itinerantes ofrecerán sus servicios en 42 municipios. Las ubicaciones y horarios de cada unidad móvil pueden consultarse en el Portal del SAT.

Sin previa cita, las personas pueden realizar la inscripción al RFC, generar y renovar la e.firma, obtener la Constancia de Situación Fiscal (CSF), además de recibir orientación. Los horarios de servicio son de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El despliegue de los módulos de atención es posible gracias a la colaboración del SAT y gobiernos estatales y municipales, lo que permite impulsar la formalidad y las actividades económicas locales, además de promover la nueva cultura contributiva.

Baja California. Del 23 al 27 de noviembre, la unidad móvil dará servicio en el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que se ubica en calle Paseo de los Esposos núm. 114, Col. Nueva Era.

En la misma semana, estará en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California, que se encuentra en Calzada Universidad núm. 14418, Col. Industrial Internacional Tijuana.

El 24 de noviembre, el módulo de atención del SAT participará en la Segunda Feria de Empleo de San Quintín, donde dará servicio en calle Paseo de los Esposos núm. 114, Col. Nueva Era.

Oaxaca. Al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa llegará el módulo itinerante del SAT para brindar atención a la población en Av. General Luis Pérez Figueroa s/n, Col. Acatlán de Pérez Figueroa Centro. Estará en esta localidad del 23 al 27 de noviembre.

Tamaulipas. Los días 23, 24 y 25 de noviembre, la unidad móvil dará servicio en el municipio de Río Bravo y se instalará en calle Plaza Hidalgo núm. 2, Col. Ciudad Río Bravo Centro.

Zacatecas. En el Instituto Tecnológico Superior de Jerez habrá una Oficina Móvil del SAT, que brindará servicio, del 23 al 27 de noviembre. Estará ubicada en Libramiento Fresnillo-Tepetongo s/n, Fraccionamiento Los Cardos, municipio de Jerez.

Guerrero. El 24 de noviembre, la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero recibirá un módulo itinerante del SAT, el cual atenderá en calle Paseo de la Cañada s/n, Col. Alta Progreso, Ciudad de Acapulco.

Estado de México. Al municipio de Ixtapan de la Sal arribará la unidad móvil el 24 de noviembre, donde dará servicio en el Centro de Convenciones, ubicado en calle Vicente Guerrero núm. 20, Col. 10 de Agosto.

El 26 de noviembre, dará atención en el municipio de Zumpahuacán. Se instalará en calle Benito Juárez núm. 1, Col. Centro.

Nayarit. Los días 25, 25 y 26 de noviembre, el módulo itinerante dará servicio en las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Delegación Nayarit, que se encuentran en Av. Ignacio Allende núm. 42, Col. Tepic Centro.

Puebla. Del 24 al 26 de noviembre, la Oficina Móvil atenderá a la población del municipio de San Salvador el Seco, en calle Reforma Jilotepec s/n, Col. Centro.

Tlaxcala. La Oficina de Representación del ISSSTE en Tlaxcala recibirá un módulo de atención del SAT el 24 de noviembre. Estará instalado en calle Miguel Lira y Ortega núm. 69, primer piso, Col. Tlaxcala Centro.

Durango. El 25 de noviembre, llegará a la comunidad de Villa Las Nieves, la Oficina Móvil, la cual ofrecerá servicio en calle 20 de Noviembre núm. 207, Col. Villa las Nieves, municipio de Ocampo.

Morelos. En el municipio de Puente de Ixtla habrá un módulo de atención del SAT, que dará servicio, los días 25 y 26 de noviembre, en calle Jardín Juárez s/n, Col. Puente de Ixtla Centro.

Chihuahua. La Oficina Móvil del SAT estará el 26 de noviembre en Lear Corporation La Cuesta, cuyas instalaciones se ubican en Av. Tecnológico núm. 5176, Col. La Cuesta, Ciudad Juárez.

Michoacán. El 27 de noviembre, el módulo de atención participará en las actividades del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030, que se realizarán en el municipio de Chinicuila. Estará ubicado en calle Melchor Ocampo núm. 19, Col. Villa Victoria.

Oficinas con horarios diferidos

Chiapas. En el municipio de La Concordia estará una Oficina Móvil del SAT, del 23 al 27 de noviembre. Se instalará en salida a Guadalupe Victoria, Carretera Cuxtepeques s/n, Col. Independencia. Dará servicio de 9:00 a 15:00 horas.

Chihuahua. EL módulo itinerante participará en el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que se realizará en Ciudad Camargo, los días 23, 24 y 25 de noviembre. Brindará atención de 9:00 a 16:00 horas en calle Venustiano Carranza y Manuel Doblado s/n, Col. La Lagunita.

En tanto, el 25 de noviembre estará en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en un horario de 9:00 a 13:00 horas. Podrá ser ubicado en Av. Universidad Tecnológica núm. 3051, Col. Lote Bravo.

San Luis Potosí. Del 23 al 27 de noviembre, la Oficina Móvil brindará atención en el municipio de Salinas. Se instalará en calle Mariano Abasolo núm. 1, Col. Salinas de Hidalgo Centro. Dará servicio de lunes a jueves, de 8:30 a 17:00 horas, y el viernes de 8:30 a 15:00 horas.

Tamaulipas. El módulo de atención estará el 23 de noviembre en la Oficina Fiscal de Ciudad Mante, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Las personas podrán ubicarlo en calle Guayalejo núm. 301 Norte, Col. Ciudad Mante Centro, municipio El Mante. No brindará generación de e.firma.

El 24 de noviembre, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, el módulo dará servicio en la Oficina Fiscal de González, que se encuentran en calle Francisco I. Madero núm. 302, Col. Centro, municipio de González.

Como parte de las Caravanas de las Mujeres en la Propiedad Social, el SAT llevará su Oficina Móvil al municipio de Jiménez, el 25 de noviembre, donde atenderá de 10:00 a 15:00 horas, en calle Álvaro Obregón núm. 102, Col. Santander Jiménez Centro. Solo se brindará Constancia de Situación Fiscal y orientación.

El mismo día, habrá un módulo de atención en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, que se encuentra en Boulevard Universidad núm. 3302, Col. Blanca Navidad. El horario de servicio será de 9:00 a 15:00 horas.

También el 25 de noviembre, estará en la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Altamira, que se ubica en calle Hidalgo núm. 123, Col. Altamira Centro. Atenderá de 9:00 a 15:00 horas.

Veracruz. Del 23 al 27 de noviembre, la unidad móvil se instalará en el municipio de Tantoyuca, donde brindará atención en calle Francisco I Madero s/n, Col. Tantoyuca Centro, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Durante la misma semana estará en el municipio de Las Choapas para dar servicio de 9:00 a 15:00 horas, en calle Parque Juárez s/n, Col. Las Choapas Centro.

Durango. El 24 de noviembre, la Comunidad de Villa Ocampo recibirá un módulo de atención del SAT, el cual atenderá de 9:00 a 16:00 horas, en calle Nellie Campobello y Constitución s/n, Col. Villa Ocampo Centro, municipio de Ocampo.

Guanajuato. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Dolores Hidalgo, será sede de la Oficina Móvil el próximo 24 de noviembre. Atenderá en un horario de 9:00 a 16:00 horas en Av. de los Héroes núm. 77, Col. San Cristóbal.

El 25 de noviembre atenderá a la población del municipio de San Diego de la Unión, donde dará servicio en calle Plaza Principal, núm. 1, Col. Centro, de 9:00 a 16:00 horas.

Jalisco. Del 24 al 26 de noviembre, el municipio de Cabo Corrientes será sede de una Oficina Móvil, la cual dará servicio en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en calle Portal Hidalgo núm. 12, Col. Centro.

También estará en el municipio de Poncitlán, los días 24 y 25 de noviembre. Brindará atención en calle Zaragoza núm. 76, interior 3, Col. Poncitlán Centro, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Michoacán. El 24 de noviembre, el módulo de atención estará en la Feria del Bienestar que se realizará en el municipio de Los Reyes, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Dará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en calle San Juan Pamatácuaro s/n, Col. Barrio de Arriba.

También, estará en la Feria del Bienestar que se realizará en Morelia el 25 de noviembre. Estará instalado en la Escuela Secundaria Federal núm. 14 “Amalia Solorzano de Cárdenas”, que se encuentra en calle Europio s/n, Col. Villas del Pedregal. Dará servicio de 9:00 a 15:00 horas.

El 26 de noviembre arribará al municipio de Arteaga, donde brindará atención de 9:00 a 15:00 horas, en calle Vasco de Quiroga núm. 19, Col. Centro.

Sonora. El 24 de noviembre, el Instituto Tecnológico de Huatabampo recibirá un módulo de atención, el cual dará servicio de 9:00 a 14:00 horas. Estará instalado en Av. Tecnológico, s/n, Col. Unión, municipio de Huatabampo.

El mismo día, participará en la Feria de Empleo que se realizará en el municipio de Cajeme. Brindará atención de 9:00 a 13:00 horas, en calle 5 de Febrero s/n, Col. Ciudad Obregón. No se dará el servicio de generación de e.firma.

La unidad móvil también estará el 25 de noviembre en la Coordinación Estatal Sonora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en un horario de 8:00 a 18:00 horas. Podrá ser ubicado en calle Río Santa Cruz núm. 6, Col. Proyecto Río Sonora, Ciudad de Hermosillo.

Ciudad de México. Los días 25, 26 y 27 de noviembre habrá una Oficina Móvil del SAT que dará servicio en las instalaciones del Poder Judicial que se encuentran en Av. Revolución, núm. 1508, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas.

Oaxaca. En el municipio de San Pablo Huixtepec estará un módulo de atención, del 25 al 27 de noviembre. Dará servicio en calle Plaza de la Constitución s/n, Col. San Pablo Huixtepec Centro, de 8:00 a 15:00 horas.

Quintana Roo. Como parte de la Caravana de Formalización y Progreso, que se realizará el 25 de noviembre en el municipio de Isla Mujeres, el SAT brindará atención en esta localidad a través de su módulo itinerante, el cual estará de 9:00 a 16:00 horas, en Av. Isla Contoy núm. 1222, Col. La Gloria.

El 26 de noviembre, la unidad móvil estará en la 4ta Jornada de la Caravana de Formalización y Progreso, que se llevará a cabo en Playa del Carmen. Dará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en Av. CTM, entre 115 y 125 Norte, Manzana 53, Lote 32, Col. Fraccionamiento La Gran Plaza de la Riviera Maya.

Estado de México. Como parte de la Caravana de Impulso Económico y Empleo, el SAT llevará su módulo de atención a Cuautitlán Izcalli el próximo 26 de noviembre. Atenderá de 8:00 a 15:00 horas, en Av. Primero de Mayo s/n, Col. Centro Urbano.