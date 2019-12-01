Obtiene la FGR condenas de hasta 24 años de prisión contra miembros de grupo delictivo de Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 16:13:12

Ciudad de México, a 7 de abril de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), logró obtener sentencias desde 17 a 24 años de prisión en contra de cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo “La Barredora”, el cual opera en Tabasco.

Los imputados fueron identificados como Crispín “E” alias “El Cherokee”, Rodrigo “P”, Jonatan “N” alias “El Johnny”, y Francisco “B” alias “El patillas”, quienes se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 3, noreste, que se localiza en Matamoros, Tamaulipas, desde marzo del 2012, después de que fuera cumplimentada la orden de aprehensión.

De acuerdo a la información, el Ministerio Público Federal (MPF) indicó que se les declaró culpables de delincuencia organizada, delitos contra la salud, y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Asimismo informaron que gracias a que el personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó las pruebas suficientes para las sentencias condenatorias, a Jonatan “N” se le dieron 24 años y 3 días de prisión, mientras a que los demás les dieron 17 años.