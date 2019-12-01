Obras del Tren México Querétaro en el Cerrito concluirán en una semana 

Querétaro, México. 29 de junio de 2026.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, aseguró que una semana concluirán las obras del tren México Querétaro en la zona de El Cerrito, en la capital queretana. Posterior a eso, continuarán en el puente ferroviario que cruza por el bulevar Bernardo Quintana a la altura de la colina Calesa.

Detalló que una vez que se concluya con el tramo del puente de El Cerrito, se iniciarán con los trabajos en Bernardo Quintana, por lo que en próximos días se estará dando el anuncio formal del cronograma y estrategias a implementar por parte de la federación, estado y municipio.

"Tuvimos una reunión, como dijo el señor secretario de gobierno, la semana pasada con el general Vallejo y el coronel Paz, y nos dicen que en una semana se termina aproximadamente en Corregidora, (…) nuestra mayor preocupación eran las obras del tren, la parte de El Cerrito ahí en Corregidora, y la verdad que ahí, tanto Gerardo Cuanalo (Director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro) como el municipio hicieron muy buena coordinación para que no tuviéramos problema en esa zona que era muy preocupante", dijo.

Reconoció que, pese a la culminación de estas obras, mencionó que ahora se avecina la intervención en Bernardo Quintana para la ampliación del puente ferroviario que atraviesa la vialidad, lo que representará un reto en movilidad.

Mencionó que se trabaja de forma coordinada entre distintas instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, principalmente con la AMEQ y Movilidad del municipio de Querétaro, para causar las menores afectaciones a la población; ya que la vialidad es una de las principales arterias de la ciudad.

"Haremos todo lo posible, como lo hicimos con el municipio, Agencia de Movilidad, el Ejército, para poder dar información y poder buscar por parte del gobierno del estado y el gobierno municipal los menores daños y molestias a los ciudadanos".