“O te abres de Uruapan o te lleva…”: Cierra el diario Enfoque de Michoacán por amenazas a su director

Uruapan, Mich., a 7 de marzo de 2025.- Por más de 14 años, Enfoque de Michoacán fue un referente del periodismo independiente en Uruapan. Lo que comenzó como una revista deportiva evolucionó hasta convertirse en un diario impreso de circulación diaria con un enfoque político y social. Sin embargo, el hostigamiento, las amenazas y la persecución contra su fundador, el periodista Armando Rodríguez Sánchez, llevaron al cierre definitivo del medio.

La situación de Rodríguez Sánchez se volvió insostenible tras una serie de publicaciones que evidenciaban la gestión del gobierno municipal. Según relató el periodista en entrevista con Regla de Tres, las amenazas comenzaron a aumentar cuando el medio publicó información sobre los salarios del alcalde y los regidores.

“Publicamos los salarios que tenía él y todos los regidores. Entonces me hablaron y me dijeron: ‘sabes qué, que ni te aparezcas en el ayuntamiento’”, recordó Rodríguez.

El periodista recibió mensajes de advertencia, ataques en redes sociales y una llamada intimidatoria: “O te abres o te va a llevar la chingada”. Ante el clima de hostigamiento y el constante acecho a su domicilio y negocio, decidió exiliarse junto a su familia.

Desde sus inicios, Enfoque de Michoacán se mantuvo alejado de los convenios gubernamentales, financiándose a través de publicidad comercial. Esta independencia editorial, sin embargo, lo colocó en la mira de la administración municipal, que adoptó una postura hostil contra los medios críticos, calificándolos de “chayoteros”.

“Para él (Alcalde), un periodista es aquel que lo sigue y lo elogia. Quienes informamos con investigación y datos somos ‘prensa vendida y chayoteros’”, denunció Rodríguez Sánchez.

A pesar de las amenazas, el periodista se mantuvo firme en su labor hasta que la situación se volvió insostenible. En noviembre de 2023, tras recibir una llamada amenazante y advertencias en redes sociales, tomó la decisión de abandonar la ciudad.

Rodríguez Sánchez denunció los hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero la respuesta de las autoridades fue poco alentadora.

“Me dijeron que si el caso era ‘interesante’ lo atraía la Fiscalía de la Ciudad de México, pero si no, se quedaría en Uruapan. No me brindaron protección personal, solo ofrecieron enviar una patrulla de vez en cuando”, explicó.

Ante la falta de garantías, el periodista optó por el exilio. Vendiendo su equipo de trabajo y patrimonio a bajo precio, abandonó Uruapan junto a su familia, marcando el fin de Enfoque de Michoacán.

Para Rodríguez Sánchez, la desaparición de su medio es un reflejo de la situación crítica que enfrenta el periodismo en México.

“Cada vez se está perdiendo más debido a este tipo de situaciones. No solo pierdes tu trabajo, pierdes tu vida, tu familia, tu empresa”, lamentó.

El cierre de Enfoque de Michoacán deja un vacío informativo en Uruapan, donde el ejercicio del periodismo crítico se ha convertido en una actividad de alto riesgo. La historia de Rodríguez Sánchez es un testimonio más de los peligros que enfrentan los comunicadores en el país y de la impunidad que prevalece ante las agresiones contra la prensa.