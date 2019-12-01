Número de víctimas mortales por lluvias en México asciende a 64; hay 65 desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 08:29:42

Ciudad de México, a 13 de octubre 2025.- Subió a 64 el número de víctimas mortales derivadas de las lluvias que se registraron entre el 6 y el 9 de octubre en gran parte de México, informó la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa.

Cabe señalar que, de acuerdo con múltiples reportes, las pérdidas humanas se registraron en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

“Del 6 al 9 de octubre se registraron intensas lluvias en el país; cinco estados fueron los más afectados. En Veracruz se reportaron 280 milímetros y en Puebla 286 milímetros, provocando el aumento del nivel de ríos y arroyos”, detalló la funcionaria federal.

En Veracruz, las lluvias impactaron 40 municipios, con un saldo de 29 personas fallecidas y 18 no localizadas.

En Puebla, hubo hasta el momento 13 fallecimientos y cuatro personas desaparecidas en 23 municipios.

Mientras tanto, en Hidalgo se confirmaron 21 muertes y 43 personas no localizadas.

Por último, en San Luis Potosí, 12 municipios registraron daños, mientras que en Querétaro, con ocho municipios afectados, se reportó una persona fallecida, de acuerdo con la información de la fiscalía local.