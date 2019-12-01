Nuevo frente frío afectará a gran parte del territorio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 07:27:43

Ciudad de México, a 26 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 24 ingresará por Baja California y generará un descenso de temperatura en el noroeste del territorio nacional.

Además, el mismo fenómeno provocará lluvias puntuales fuertes en Baja California; adicionalmente lluvias y chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México, originará lluvias fuertes a muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Pronóstico de lluvias para el 26 de diciembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Guerrero, Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes: