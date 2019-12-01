Nuevo frente frío afectará a gran parte del territorio

Ciudad de México, a 26 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 24 ingresará por Baja California y generará un descenso de temperatura en el noroeste del territorio nacional.
Además, el mismo fenómeno provocará lluvias puntuales fuertes en Baja California; adicionalmente lluvias y chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.
Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México, originará lluvias fuertes a muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Pronóstico de lluvias para el 26 de diciembre de 2025:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Oaxaca.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Guerrero, Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Tabasco.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.
Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:
De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.