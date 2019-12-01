Nubank anuncia inversión de 4 mil 200 mdd en México para los próximos cuatro años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 22:26:54

Ciudad de México, a 6 de julio de 2026.- La plataforma de servicios financieros digitales Nubank fortalecerá su presencia en México con una inversión estimada de 4 mil 200 millones de dólares entre 2026 y 2030, informó la presidenta Claudia Sheinbaum tras sostener una reunión con directivos de la empresa.

La mandataria dio a conocer el anuncio luego de recibir en Palacio Nacional a David Vélez Osorno, fundador y director ejecutivo de Nubank, así como a integrantes de su equipo, quienes presentaron los planes de expansión de la compañía en el país.

A través de un mensaje, Sheinbaum señaló que durante el encuentro le fue comunicada la inversión proyectada de 4 mil 200 millones de dólares para el periodo comprendido entre 2026 y 2030.

De acuerdo con la información disponible en su sitio oficial, Nubank es considerada la plataforma de servicios financieros digitales más grande de América Latina, con una cartera de aproximadamente 135 millones de clientes distribuidos entre Brasil, México y Colombia.