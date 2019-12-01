Normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 y prenden fuego a camión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 13:45:04
Ciudad de México, a 25 de septiembre 2025.- Un grupo de normalistas y manifestantes utilizaron un camión de repartición y transporte de carga para derribar la puerta del Campo Militar Número 1.

Asimismo, los inconformes prendieron fuego a la unidad durante una manifestación previo a las actividades por el 11 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”, vistos por última vez el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Desde antes del mediodía, normalistas y los padres de familia de los estudiantes desaparecidos se apersonaron a las afueras de las instalaciones castrenses; sin embargo, desde horas antes arribaron camiones con jóvenes matriculados en las escuelas de profesores de Guerrero.

Se dio a conocer que en principio tenían planeada una manifestación en  Fiscalía General de la República (FGR) de la Ciudad de México, sin embargo cambiaron sus planes para protestar en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Momentos después utilizaron un vehículo para derribar la puerta, realizaron pintas en la fachada, lanzaron cohetones y petardos por último le prendieron fuego al camión.

