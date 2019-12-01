Nombran a Eva Elia Guzmán Gutiérrez como nueva alcaldesa de Cintalapa, Chiapas, tras la detención de su edil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 19:09:25

Cintalapa, Chiapas, a 7 de enero de 2026.- El Congreso de Chiapas designó a Eva Elia Guzmán Gutiérrez, hasta ahora regidora, como nueva presidenta municipal de Cintalapa, luego de la detención del alcalde Ernesto Cruz Díaz, quien enfrenta acusaciones por presuntos actos de corrupción y posibles vínculos con grupos delictivos.

En consecuencia, el espacio que dejó Guzmán Gutiérrez como regidora plurinominal será ocupado por la ciudadana Eva María Morales Leyva, de acuerdo con lo informado por el Poder Legislativo estatal.

La Comisión Permanente del Congreso dio trámite de urgente y obvia resolución al expediente remitido por la Fiscalía General del Estado, relacionado con la aprehensión del edil Cruz Díaz, con el objetivo de atender la situación institucional del municipio.

Las autoridades señalaron que estos nombramientos buscan asegurar la continuidad administrativa, así como la gobernabilidad y representación política en Cintalapa.

Tras la captura del presidente municipal, también fueron detenidos Reynol Valencia Cruz, ex tesorero del ayuntamiento, y Anayeli Reyes Clemente, ex síndica municipal, ambos señalados por presuntas conductas delictivas similares. Los ex funcionarios colaboraron con Cruz Díaz durante su primer periodo de gobierno, comprendido entre 2021 y 2024, antes de que el edil fuera reelecto para el trienio 2024-2027.

La Fiscalía General de Justicia de Chiapas informó que Reyes Clemente, junto con otros servidores públicos, habría autorizado pagos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios a supuestos policías municipales que no contaban con certificaciones vigentes del Centro Estatal de Control y Confianza.

En el marco de estas investigaciones, también fueron detenidos tres elementos de la policía municipal de Cintalapa, así como ocho policías más pertenecientes a los municipios de Ocozocoautla y Jiquipilas.

No obstante, fuentes de seguridad indicaron que tanto los servidores públicos como los ex funcionarios podrían ser procesados por presuntamente brindar protección al Cártel de Chiapas y Guatemala (CCHyG), organización criminal que habría surgido tras fracturas internas del Cártel de Sinaloa en 2021 y que posteriormente estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación.