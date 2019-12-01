"No nos acostumbremos a la anormalidad": Obispo de Apatzingán llama a la perseverancia en la búsqueda de paz y justicia

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2025.- Monseñor Cristóbal Ascencio García, Obispo de Apatzingán, hizo un llamado enérgico a la sociedad de la Tierra Caliente michoacana para mantener la lucha por un entorno de paz y justicia, advirtiendo contra la peligrosa normalización de la violencia e inseguridad que azota a la región.

Durante su reflexión en la red social de YouTube, el jerarca eclesiástico instó a la comunidad a seguir en la búsqueda de caminos pacíficos para alcanzar los ideales de paz y justicia.

En el mensaje del Obispo, hace un reconocimiento a la lucha del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, y expuso que su pérdida pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes alzan la voz contra la delincuencia que viven los habitantes de Apatzingán.

Monseñor Ascencio García enfatizó que, aunque las personas con ideales de paz sean eliminadas, sus causas se fortalecen en otras.

"Sus ideales de paz, de justicia, esos no mueren; por el contrario, se fortalecen en otras tantas personas. Nunca había visto yo esta ciudad de Apatzingán tan triste y sus calles tan solas, sobre todo el día lunes y su noche. La sociedad sabía y sabe qué tipo de persona hemos perdido: valiente, transparente y apasionado por la verdad y la búsqueda del bien de la comunidad", apuntó Monseñor Cristóbal Ascencio García, quien también recordó que, previo a su muerte, Bravo Manríquez quería solicitar una misa en la Catedral de Apatzingán para pedir por el campo de la región, sus productores, cortadores y empacadoras del cítrico.

Este viernes por la tarde, en Morelia, la familia del líder limonero convocó a una marcha y misa en honor a Bernardo.