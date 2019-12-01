No hay pretexto para vacunarte; instalan módulos de madrugada contra el sarampión en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 09:56:14

Ciudad de México, 12 de febrero del 2026.- El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la campaña “¡Al chile, vacúnate contra el sarampión!”, una estrategia que incluye jornadas de vacunación durante la madrugada en la Central de Abasto (CEDA), ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Las dosis son aplicadas por personal del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar en un horario nocturno que va de las 20:00 a las 7:00 horas del día siguiente, con el objetivo de facilitar el acceso a trabajadores y visitantes del centro de comercio más grande de la capital.

La vacuna está dirigida principalmente a niñas y niños de 1 a 10 años, así como a personas adultas de entre 20 y 49 años.

Para la jornada nocturna se instalaron dos módulos:

Muro 1 , sobre Canal de Churubusco, con acceso por el área de Frutas y Legumbres.

Muro 5, sobre Eje 5 Sur, con entrada por la zona de Subasta.

Además, se mantiene una jornada en horario diurno, de 9:00 a 14:00 horas, en el puente peatonal que conecta el Cetrán con la nave MN.

Las autoridades informaron que tanto la vacunación nocturna como la diurna en la Central de Abasto estarán disponibles hasta el 13 de febrero.