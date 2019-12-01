No hay pretexto para vacunarte; instalan módulos de madrugada contra el sarampión en la CDMX

No hay pretexto para vacunarte; instalan módulos de madrugada contra el sarampión en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 09:56:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 12 de febrero del 2026.- El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la campaña “¡Al chile, vacúnate contra el sarampión!”, una estrategia que incluye jornadas de vacunación durante la madrugada en la Central de Abasto (CEDA), ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Las dosis son aplicadas por personal del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar en un horario nocturno que va de las 20:00 a las 7:00 horas del día siguiente, con el objetivo de facilitar el acceso a trabajadores y visitantes del centro de comercio más grande de la capital.

La vacuna está dirigida principalmente a niñas y niños de 1 a 10 años, así como a personas adultas de entre 20 y 49 años.

Para la jornada nocturna se instalaron dos módulos:

  • Muro 1, sobre Canal de Churubusco, con acceso por el área de Frutas y Legumbres.

  • Muro 5, sobre Eje 5 Sur, con entrada por la zona de Subasta.

Además, se mantiene una jornada en horario diurno, de 9:00 a 14:00 horas, en el puente peatonal que conecta el Cetrán con la nave MN.

Las autoridades informaron que tanto la vacunación nocturna como la diurna en la Central de Abasto estarán disponibles hasta el 13 de febrero.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Joven motociclista pierde la vida en hospital tras accidentarse en Zamora, Michoacán
Dolor en Culiacán: menor de 16 años es ultimado y su familia rompe el silencio
FGR quiere evitar liberación de Javier Duarte; busca imputarlo por peculado
Incendio consume cinco viviendas en El Polvorín de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Vizsla Silver confirma que cinco mineros siguen desaparecidos en Sinaloa
Dolor en Culiacán: menor de 16 años es ultimado y su familia rompe el silencio
De privación ilegal a hallazgo fatal: identifican los cinco cuerpos encontrados en Navolato, Sinaloa
Riña entre estudiantes termina con adolescente apuñalado afuera de secundaria en la CDMX
Comentarios