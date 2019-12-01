“No están solas”: Gobierno de México presenta Plan Integral contra el abuso sexual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 10:13:54

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2025.- La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, aseguró que ninguna niña, joven o mujer está sola, pues “hoy hay una Presidenta que las cuida y una Secretaría que trabaja todos los días para protegerlas”. Durante la presentación del Plan Integral contra el Abuso Sexual, la funcionaria hizo un llamado a hombres y a toda la sociedad mexicana a construir “una nueva relación basada en el respeto y la igualdad”.

El plan incluye seis ejes principales de acción, enfocados en fortalecer la prevención, atención y acceso a la justicia para las víctimas de abuso sexual:

Homologación del tipo penal de abuso sexual como delito grave en todo el país. Se buscará unificar criterios, sanciones y mecanismos de denuncia para garantizar una protección más efectiva. Colaboración legislativa para revisar y armonizar leyes estatales. El próximo 13 de noviembre, se reunirán las presidentas de las comisiones de género de los 32 congresos locales para impulsar las reformas necesarias. Promoción de la denuncia, con campañas informativas para que las mujeres conozcan sus derechos y rutas de atención, así como el fortalecimiento de la Línea 079, opción 1. Acceso a la justicia con perspectiva de género, mediante coordinación con Fiscalías estatales y un convenio con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), para agilizar procesos y capacitar al personal. Capacitación institucional, dirigida a ministerios públicos, jueces, transportistas y autoridades estatales, con el fin de prevenir y atender casos de violencia sexual en espacios públicos y transporte. Cambio cultural, con campañas de concientización en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos, enfocadas principalmente en los hombres, para erradicar la normalización de la violencia sexual.

Como parte de las acciones del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno federal presentará una nueva campaña nacional de comunicación y los avances de la ruta para homologar el delito de abuso sexual en todo el país.