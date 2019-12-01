No es obligatorio uso de cubrebocas en Querétaro por sarampión: Mauricio Kuri

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 10:44:01

Querétaro, Querétaro, 11 de febrero del 2026.- Pese a que en la entidad la Secretaría de Salud contabilizó 12 casos, el mandatario estatal, Mauricio Kuri González, aseguró que por el momento no es obligatorio el uso de cubrebocas y será el Comité Técnico de Salud, quien determine las medidas a seguir.

“Hasta el momento no existe información oficial que indique la necesidad de retomar el uso obligatorio del cubrebocas en Querétaro”.

Esto luego de que nueve estados del país han retomado esta medida, ante el incremento de casos de sarampión, entre ellos Chihuahua, Jalisco, Chiapa, Michoacán, Guerrero y Sinaloa, entre otros.

Kuri González, refirió que en Querétaro se han registrado 12 contagios, pero la mayoría de los casos fueron detectados fuera del estado.

“En este momento no tengo ningún dato de la secretaria que me diga que haya una intención de regresar al cubrebocas”.

Añadió que, como parte de la estrategia sanitaria, se están implementando cercos sanitarios y reforzando las jornadas de vacunación en espacios públicos como plazas, tianguis y escuelas.

El martes pasado, la Secretaría de Salud del estado confirmó 12 casos de sarampión en la entidad durante lo que va del año, con el último registrado el pasado 06 de febrero

La titular de la dependencia estatal, Martina Pérez Rendón, subrayó que se han intensificado las acciones de búsqueda activa de casos y vacunación, recordando que se trata de una enfermedad prevenible gracias a la inmunización, disponible de manera gratuita en todas las unidades del sector público.