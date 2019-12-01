Niña pierde la vida por picadura de alacrán en Hermosillo, Sonora; hospital no contaba con antídoto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 12:58:23

Hermosillo, Sonora, a 24 de octubre 2025.- Una menor de edad perdió la vida a causa de la picadura de un alacrán en la ciudad de Hermosillo Sonora.

De acuerdo con los primeros reportes, la niña de 5 años de edad, fue lesionada por el artrópodo el pasado 20 de octubre mientras se encontraba en un jardín de niños ubicado en la colonia Centro de la capital Sonorense.

Al notar que la niña se sentía mal la trasladaron a la niña al Hospital de Ginecopediatría, donde fue ingresada al Área de Choque para su canalización y posterior intubación.

Cabe señalar que, en una tarjeta informativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que en el momento en el que la niña fue ingresada no contaban con el suero antialacrán, el cual fue conseguido y administrado a la brevedad.

“Desafortunadamente, a pesar de la atención y los esfuerzos del personal médico, la menor sufrió paro cardiorrespiratorio en dos ocasiones sin que fuera posible revertirlo”, lamentó la institución sanitaria.

Asimismo, el nosocomio aclaró que contaban con el antídoto, pero indicó que durante el fin de semana del 17 de octubre fueron utilizados.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó la apertura de una investigación por la tragedia que cobró la vida de la pequeña.