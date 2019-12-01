Niega la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca que profesor colombiano haya sufrido agresiones físicas durante su detención

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 22:57:22

Apodaca, Nuevo León, a 19 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad (SSPYV) de Apodaca rechazó que el académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios haya sufrido agresiones físicas o la privación de alimentos durante el tiempo que permaneció bajo custodia municipal.

Mediante un comunicado oficial, la corporación desmintió las acusaciones realizadas por el profesor de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Puebla, quien, tras ser localizado luego de 15 días desaparecido, afirmó haber resultado con tres costillas fracturadas por presuntas agresiones de la Guardia Nacional, además de denunciar malos tratos mientras estuvo detenido en las celdas municipales.

Según el informe administrativo, Escobar Barrios, de 42 años, fue asegurado el 31 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Monterrey por una falta administrativa y permaneció arrestado por un periodo de 36 horas.

La SSPYV precisó que, al momento de su ingreso, se le practicó un dictamen médico conforme a los protocolos internacionales en materia de derechos humanos, el cual no arrojó evidencia de lesiones internas o externas, salvo “marcas leves de enrojecimiento en ambas muñecas”.

En relación con las denuncias sobre la supuesta falta de alimentación y el suministro de agua contaminada que le habría causado “fallas en la conciencia”, la policía municipal calificó dichas versiones como falsas.

“Durante el arresto se le respetaron sus derechos y se le suministraron líquidos y alimentos al igual que a los demás detenidos”, aseguró la corporación.

Respecto a la queja por la ausencia de notificación a familiares o autoridades consulares, la dependencia aclaró que carecía de facultades legales para realizar ese procedimiento dentro del sistema federal.

Finalmente, la autoridad municipal sostuvo que la SSPYV de Apodaca no actuó como “Primer Respondiente” en los hechos ocurridos en el aeropuerto, por lo que no le correspondía registrar la detención en el Registro Nacional de Detenciones (RND), deslindándose así de la falta de visibilidad del arresto en las plataformas nacionales.