Iniciativa privada rechaza violencia y vandalismo en Centro Histórico de Morelia: Isaac Díaz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 08:01:43

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025.- De parte de la iniciativa privada hay un rechazo claro y contundente contra los hechos de violencia y el vandalismo que se registraron el pasado fin de semana en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán.

Así lo señaló el presidente del Consejo Profesional de Empresarios de México (CPEM), Isaac Díaz González.

A nombre del Consejo, el empresario difundió un pronunciamiento de rechazo a los hechos ocurridos el 12 de octubre en la capital michoacana, mismos que fueron perpetrados por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Isaac Díaz recalcó que durante esos sucesos se registraron agresiones directas contra empresarios, hoteleros, restauranteros y transportistas, así como daños considerables a propiedades privadas y bienes públicos.

Ello “afecta de manera grave la estabilidad económica y la seguridad de cientos de familias michoacanas que dependen del turismo, los servicios y el comercio local”, expresó.

Por lo anterior, el CPEM hizo un llamado respetuoso, pero enérgico, a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para restablecer el orden, se garantice el Estado de Derecho y exigió que se dé puntual seguimiento a las denuncias interpuestas por los afectados.

“Es fundamental que no haya impunidad ante estos hechos que atentan contra la paz social y el trabajo legítimo de quienes todos los días contribuyen al desarrollo económico de nuestro país”, aseveró.

En representación del Consejo, Díaz González manifestó total respaldo a las acciones que emprendan los gobiernos estatal y municipal para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y proteger la inversión privada.

Además, exhortó a mantener canales de diálogo abiertos, pero siempre dentro del marco legal y el respeto mutuo.

“México necesita paz, legalidad y respeto para seguir creciendo. La violencia jamás será el camino”, establece el pronunciamiento del CPEM.