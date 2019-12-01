Neblina provocó suspensión de despegues en el Aeropuerto de CDMX

Neblina provocó suspensión de despegues en el Aeropuerto de CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 21:53:50
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Ciudad de México, 7 de noviembre de 2026.- La neblina que se registró durante la mañana de este sábado 7 de noviembre afectó las actividades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde los despegues fueron suspendidos por algunos minutos.

La medida comenzó alrededor de las 7:50 de la mañana y terminó a las 8:27 horas, cuando los aviones pudieron volver a salir. Durante ese tiempo, los aterrizajes continuaron, aunque dependían de qué tanta visibilidad había.

La situación también ocasionó cambios en los horarios de algunos vuelos, por lo que las aerolíneas pidieron a los pasajeros revisar el estado de sus viajes antes de dirigirse al aeropuerto.

De acuerdo con los reportes, al menos 11 vuelos tuvieron alguna afectación, de los cuales 10 eran nacionales y uno internacional.

La neblina también redujo la visibilidad en algunas calles y avenidas de la Ciudad de México, por lo que se pidió a los conductores manejar con precaución.

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