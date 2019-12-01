'Narda' se debilita a huracán categoría 1 pero mantendrá lluvias en 3 estados

Fecha: 25 de Septiembre de 2025
Ciudad de México, a 25 de septiembre 2025.- El huracán “Narda” se debilitó a categoría 1 durante la madrugada del 25 de septiembre; no obstante, se prevé que retome intensidad en las próximas horas, por lo que se mantendrán lluvias muy fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que a las 03:00 horas, el centro del meteoro se localizaba a 960 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a mil 120 km al sur de Playa Pérula, Jalisco.

Asimismo, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que el fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 24 km/h.

De igual forma reiteró que ‘Narda’ provocará lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 milímetros) en el oeste de Jalisco, así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en Colima y Michoacán, aunque estas condiciones disminuirán gradualmente.

