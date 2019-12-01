‘Narda’ ya es huracán categoría 1; ocasionará lluvias en tres estados

‘Narda’ ya es huracán categoría 1; ocasionará lluvias en tres estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 10:21:13
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2025.- De acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical ‘Narda’, se intensificó a huracán categoría 1, por lo que ocasionará lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Asimismo, detallaron que su centro se localizó a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de 170 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.

Debido a los desprendimientos nubosos de ‘Narda’, se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora  y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de dichas entidades.

Por ello, el SMN llamó a la población a atender los avisos meteorológicos, así como seguir las indicaciones de Protección Civil, debido a que las precipitaciones pueden estar acompañadas con descargas elect5ricas y granizo, además de encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Según datos de los especialistas, ‘Narda’ seguirá fortaleciéndose durante este martes, pero habrá poco cambio en su intensidad entres el miércoles y jueves.

Noventa Grados
