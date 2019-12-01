Nace "Lady Naucalpan", mujer golpea y muerde a ciclista y policías en Polanco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 11:47:05

Ciudad de México, a 19 de febrero 2026.- Una joven fue apodada “Lady Naucalpan”. en redes sociales, luego de ser captada en video mientras mordía y agredía a una ciclista y a policías en la Ciudad de México.

De acuerdo con las imágenes, los hechos se desarrollaron sobre Avenida Presidente Masaryk en la colonia Polanco, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Una de las personas afectadas, identificada como Daniel Torres, doctora de profesión, circulaba a bordo de su bicicleta cuando un automóvil negro estuvo a punto de atropellarla.

Dos mujeres salieron de dicho vehículo y la agredieron física y verbalmente; además, una joven de 23 años tomó a la ciclista del brazo derecho y le mordió la mano al tiempo que le golpeó la cara con su celular, según lo que se parecía en el video.

“Yo me llamo Victoria Ruiz de Chávez y mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan, así que bájale, porque la que va a acabar mal eres tú”, dijo la joven a la ciclista.

Por lo anterior, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC), intervinieron, sin embargo, las dos mujeres también arremetieron en su contra.

La mujer de 23 años fue detenida y puesta a disposición del juez cívico para determinar la sanción correspondiente.

A través de un video en redes sociales, la doctora Torres acusó que la joven y su madre la violentaron de diversas formas, con gas pimienta, mordiéndole las manos y golpeándola, además de que la amenazaron de muerte.

Asimismo, denunció que la mujer ya fue liberada y criticó que a menos que sea asesinada o tenga secuelas graves por las mordidas que recibió, “no pasa nada” en México.

Cabe mencionar que en 1992, Naucalpan tuvo como presidente municipal a Mario Ruiz de Chávez, quien ya falleció.