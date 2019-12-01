Nace la tormenta tropical 'Mario' en las costas de Guerrero y Michoacán

Nace la tormenta tropical 'Mario' en las costas de Guerrero y Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 11:17:16
Ciudad de México, a 12 de septiembre 2025.- La tormenta tropical ‘Mario’ surgió durante la mañana del 12 de septiembre, derivada de la depresión tropical Trece-E, ubicada en las costas de Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón se ubica a 65 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas-Michoacán.

Además, el organismo dependiente de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) informó que el meteoro se desplaza hacia el oeste-noroeste, a 22 km/h y con rachas de viento de 85 km/h.

En ese sentido, las autoridades meteorológicas indicaron que ‘Mario’ provocará lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán.

En dichos estados se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje de hasta 3.5 metros de altura.

De igual forma, se estableció una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

