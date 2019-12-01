"Muy probable" que Marco Rubio visite México en primera semana de septiembre, señala Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 08:49:02
Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que es “muy probable” que el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visite México en la primera semana de septiembre.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que la idea de esta visita es que se firme el acuerdo de seguridad entre la República Mexicana y la Unión Americana.

Cabe mencionar que la visita del funcionario estadounidense de alto nivel se da en medio de las tensiones comerciales entre ambos países, derivadas de la política arancelaria del presidente Donald Trump.

En ese sentido, el gobierno federal logró un aplazamiento de 90 días de posibles nuevos aranceles luego de una llamada entre los jefes de Estado.

Por su parte, el líder republicano justificó su decisión de imponer una tregua arancelaria al señalar la compleja relación comercial y fronteriza entre Estados Unidos y México.

“Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otros países debido a los problemas y las ventajas de la frontera”, apuntó en sus redes sociales el mandatario estadounidense.

Noventa Grados
