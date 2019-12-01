Murales, mensajes y conciencia: así conmemora la FGE el Día Internacional de la Mujer

Morelia, Michoacán, 8 de marzo de 2026.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado de Michoacán participaron en una jornada de reflexión y expresión colectiva, donde plasmaron mensajes, pensamientos y frases en murales instalados en distintas áreas de la institución.

Cada palabra y cada trazo representaron una forma de reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia y el respeto a sus derechos. A través de estos espacios, las participantes también dedicaron mensajes a mujeres que han marcado sus vidas, como madres, hijas, hermanas, amigas y maestras que han sido fuente de inspiración.

Como parte de la conmemoración del 8M, también se entregaron pulseras alusivas a la fecha, un símbolo que representa la unión, la memoria y la determinación de seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Los murales estuvieron acompañados de imágenes que representan a las mujeres en distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta, recordando que cada niña tiene derecho a crecer en un entorno de respeto, oportunidades y libertad.

Más allá de una actividad simbólica, la jornada permitió abrir un espacio de encuentro y reflexión, donde las participantes compartieron mensajes que reflejan aspiraciones, compromisos y la importancia de continuar impulsando el respeto a los derechos de las mujeres.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Michoacán reafirmó su compromiso de fortalecer una cultura institucional basada en la igualdad, la inclusión y el respeto, reconociendo que la conmemoración del 8 de marzo también es una oportunidad para escuchar, reflexionar y construir, desde cada espacio, un entorno más justo para todas.