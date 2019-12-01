Murales, mensajes y conciencia: así conmemora la FGE el Día Internacional de la Mujer

Murales, mensajes y conciencia: así conmemora la FGE el Día Internacional de la Mujer
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 09:24:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 8 de marzo de 2026.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado de Michoacán participaron en una jornada de reflexión y expresión colectiva, donde plasmaron mensajes, pensamientos y frases en murales instalados en distintas áreas de la institución.

Cada palabra y cada trazo representaron una forma de reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia y el respeto a sus derechos. A través de estos espacios, las participantes también dedicaron mensajes a mujeres que han marcado sus vidas, como madres, hijas, hermanas, amigas y maestras que han sido fuente de inspiración.

Como parte de la conmemoración del 8M, también se entregaron pulseras alusivas a la fecha, un símbolo que representa la unión, la memoria y la determinación de seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Los murales estuvieron acompañados de imágenes que representan a las mujeres en distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta, recordando que cada niña tiene derecho a crecer en un entorno de respeto, oportunidades y libertad.

Más allá de una actividad simbólica, la jornada permitió abrir un espacio de encuentro y reflexión, donde las participantes compartieron mensajes que reflejan aspiraciones, compromisos y la importancia de continuar impulsando el respeto a los derechos de las mujeres.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Michoacán reafirmó su compromiso de fortalecer una cultura institucional basada en la igualdad, la inclusión y el respeto, reconociendo que la conmemoración del 8 de marzo también es una oportunidad para escuchar, reflexionar y construir, desde cada espacio, un entorno más justo para todas. 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Trasciende captura de "La Lupe" en Guanajuato; no hay confirmación oficial
Armas, tigres y autos robados: destapan mercado negro que opera en grupos de WhatsApp en Michoacán
Denuncia pública pone bajo escrutinio a la Policía Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, por presuntos abusos
Alumnos de CBTA 190 en Morelos son captados presuntamente consumiendo estupefacientes en salón de clases
Más información de la categoria
Sobre advertencia no hay engaño: Irán afirma consecuencias en venta y producción de petróleo por guerra contra Estados Unidos e Israel
Paternidad del Atlante que fiirma su séptima victoria sobre el Atlético Morelia
Claudia Sheinbaum llama a tener "cabeza fría" ante dichos de Trump sobre México y los cárteles
Trasciende captura de "La Lupe" en Guanajuato; no hay confirmación oficial
Comentarios