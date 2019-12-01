Mujer se fractura al usar resbaladilla en Plaza Perisur CDMX; desata debate en redes al pedir indemnización

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 08:07:36

Ciudad de México, 7 de abril del 2026.- Una mujer resultó lesionada luego de utilizar una resbaladilla en el área de juegos infantiles de Plaza Perisur, en la Ciudad de México, mientras llevaba a un bebé en brazos.

De acuerdo con lo que se ha difundido sobre el caso, al descender por el juego su pie quedó atorado al momento de llegar al suelo, lo que le provocó una fractura. Tras el accidente, la mujer requirió atención médica.

Posteriormente, la afectada hizo público el incidente y pidió que el centro comercial cubra los gastos hospitalarios, además de señalar que la instalación donde ocurrió el hecho representa un riesgo para quienes la utilizan.

El caso rápidamente generó discusión en redes sociales, ya que algunos usuarios cuestionaron la responsabilidad de la mujer, al recordar que el reglamento del área infantil prohíbe que adultos utilicen los juegos, así como subir a ellos cargando bebés.

A raíz de ello, surgieron críticas en las que se señala que el accidente ocurrió mientras se incumplían las normas del espacio, e incluso hubo quienes insinuaron que la solicitud de compensación podría tratarse de un intento por aprovechar la situación, aunque también hubo comentarios de apoyo para la mujer.