Mujer arrastra a un perrito amarrado con su automóvil en la carretera Morelia–Quiroga; Fiscalía investiga caso por maltrato animal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 09:40:48
Morelia, Michoacán, 14 de agosto de 2025.– Un video difundido en redes sociales causó indignación al mostrar a una mujer arrastrando a un perro amarrado a la defensa trasera de su vehículo mientras circulaba por la carretera Morelia–Quiroga, a la altura de la comunidad de El Correo.

En las imágenes se observa a una camioneta color vino, con placas MY-Z604-B, remolcar a un canino de raza Husky que aparentemente estaba inconsciente. Usuarios identificaron a la dueña del vehículo como una comerciante del municipio de Quiroga, Michoacán.

Ante la denuncia ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, inició una carpeta de investigación.

Personal de la unidad acudió al domicilio de la mujer, quien aseguró que había encontrado al perro muerto en la vía pública y decidió arrastrarlo hasta un paraje.

El cuerpo del animal fue localizado en el sitio señalado y trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia correspondiente mientras que organizaciones de protección animal exigen que el caso no quede impune y que se castigue este acto de crueldad.

