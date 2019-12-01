Muere niño de dos años tras cirugía “de bajo riesgo” en hospital de Nuevo León; padres denuncian presunta negligencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:38:03
San Pedro Garza García, Nuevo León, 21 de enero del 2026.- Aquiles, un niño de dos años y cuatro meses de edad, falleció tras ser sometido a un procedimiento médico en el Hospital Ángeles de San Pedro Garza García, Nuevo León, hecho que ha generado señalamientos de una posible negligencia médica por parte de sus padres.

El menor padecía esclerosis pulmonar y fue trasladado junto con su familia desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de que médicos del hospital les recomendaron practicarle una valvuloplastia pulmonar, procedimiento que —según les indicaron— era poco invasivo y con altas probabilidades de éxito.

Carlos Mendoza, padre del menor, relató que nunca fueron advertidos sobre riesgos graves.

“Nos dijeron que no había de qué preocuparnos. Entró muy feliz al quirófano y ya no salió con vida”, expresó.

Tras la muerte del niño, los padres denunciaron que no recibieron información clara sobre lo ocurrido y que el médico responsable no se presentó para explicar las causas del fallecimiento, lo que incrementó sus sospechas de una mala praxis.

