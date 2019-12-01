Muere Armando Gaytán, quien vivio y documentó la brutalidad de la Guerra Sucia

Chihuahua, Chihuahua, 18 de octubre de 2026.- La noche de este domingo se confirmó el deceso en la capital de Chihuahua de Armando Otto Gaytán Saldívar, exguerrillero y miembro fundador del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR).

El activista Armando Otto Gaytán Saldívar fue sobreviviente de la maquinaria de represión política operada por el gobierno mexicano durante la década de los setenta, conocida como la Guerra Sucia.

La trayectoria de Gaytán Saldívar quedó profundamente marcada por su resistencia frente a la persecución sistemática del aparato gubernamental. Durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, el Estado mexicano desplegó una estrategia de terror que incluyó detenciones ilegales, centros clandestinos de tortura y la ejecución o desaparición forzada de cientos de disidentes y opositores políticos.

Tras sobrevivir a su propia desaparición transitoria y a las graves torturas infligidas por las fuerzas de seguridad estatales, dedicó su vida a visibilizar y exponer estos crímenes de lesa humanidad perpetrados desde las más altas esferas de poder.

El asedio de las fuerzas del Estado cobró una cuota incalculable en su entorno íntimo. Su incansable labor de denuncia fue impulsada permanentemente por la búsqueda de su hermano, Óscar Javier Gaytán Saldívar, quien fue secuestrado por agentes gubernamentales el 4 de septiembre de 1974 y cuyo paradero fue ocultado de manera definitiva por las autoridades.

Esta tragedia familiar lo convirtió en un pilar para exigir justicia y para obligar al país a mirar la violencia institucional que los gobiernos intentaron borrar de la historia oficial.

Las exequias de quien fuera una pieza clave para la construcción de la memoria histórica frente a los crímenes de Estado se llevarán a cabo este lunes 19 de octubre, a partir de las 10:00 de la mañana, en la Funeraria Perches de la colonia Centro en la ciudad de Chihuahua.



El periodo de la Guerra Sucia fue un periodo que su mayor apogeo estuvo en los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid , donde se vivieron la masacre de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, la masacre del Jueves de Corpus (el "Halconazo" de 1971) así como la persecución de los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, y muchos más hechos que han pasado a la historia, donde en todos momentos siempre sonó la Dirección Federal de Seguridad como la principal artífice de la mayor cantidad de hechos atroces.

Durante la Guerra Sucia uno de los periodistas que más escribió sobre el tema y sobre las complicidades del gobierno y extranjeros fue Manuel Buendia Tellezgiron, quien en sus múltiples columnas en Red Privada dio a conocer muchos de lo hechos registrados durante esa época, crimen que hasta hoy no ha sido esclarecido.