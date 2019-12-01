Movimiento Ciudadano Michoacán fortalece su estructura, entrega más de mil nuevas afiliaciones a la dirigencia nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 13:02:03
Ciudad de México, 13 de febrero del 2026.- Con la entrega de más de mil nuevas afiliaciones a Martín Ramírez, encargado nacional de afiliaciones, Víctor Manríquez González, consolida el crecimiento de Movimiento Ciudadano en Michoacán.

El coordinador estatal destacó que se trata de mujeres y hombres que decidieron sumarse de manera libre, sin presiones ni condicionamientos, convencidos de que el estado y el país requieren una nueva forma de hacer política.

Señaló que cada afiliación representa a una persona real, cansada de las mismas prácticas de siempre y decidida a formar parte de una fuerza que hoy se posiciona como la opción que más crece en México.

Víctor Manríquez subrayó que este avance es resultado del trabajo permanente en territorio, del diálogo directo con la ciudadanía y de un proyecto que apuesta por las causas sociales y la participación activa de la gente.

Finalmente, agradeció la confianza de quienes hoy se integran al movimiento naranja y afirmó que, con unidad y organización, se demostrará que sí es posible construir un mejor rumbo para Michoacán.

