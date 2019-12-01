Morena impulsa iniciativa para despenalizar la muerte asistida en mayores de 18 años

26 de Diciembre de 2025
Ciudad de México, a 26 de diciembre 2025.- La diputada federal por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, impulsó una iniciativa que busca despenalizar la muerte asistida para personas mayores de 18 años cuando la solicitan por escrito.

La propuesta establece que “podrá practicarse la muerte asistida sin que ello constituya delito o dé lugar a acción civil por daños y perjuicios, bajo el amparo de la ley, las normas y lineamientos que emite la Secretaría de Salud para su realización”.

Dicha iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, precisa que “solo podrá aplicar la muerte asistida a personas mayores de 18 años, cuando lo soliciten por escrito”, la cual deberá informarse al Comité de Bioética a efecto de determinar “la aptitud de la persona y la procedencia de la solicitud”.

En ese sentido, se explicó que la Secretaría de Salud emitirá la normatividad y lineamientos que establecerán los requisitos, procedimientos y formatos que deberán observarse y requisitarse, “así como los tiempos de reflexión para la aprobación y ejecución del procedimiento de muerte asistida”. 

En el texto legislativo se indica que el médico personal que practique cualquier procedimiento de muerte asistida “deberá estar autorizado” por la Secretaría de Salud y “podrá negarse a realizarlo” en cualquier momento.

Además, define a la muerte asistida como la “terminación intencional de la vida”, practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa de la persona, a través de los procedimientos de eutanasia o suicidio asistido.

