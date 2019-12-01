Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 17:21:41

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2026.- La participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China, fue respaldada por Morena, que destacó la presentación del modelo económico de la Cuarta Transformación ante representantes de economías internacionales y empresarios.

La dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, señaló que la propuesta expuesta por la mandataria busca combinar el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la soberanía nacional con políticas enfocadas en el bienestar de la población.

Entre los planteamientos presentados por Sheinbaum se encuentra el Plan México, que contempla la prosperidad compartida, el fortalecimiento de la soberanía energética y alimentaria, inversiones en infraestructura, impulso a las capacidades productivas regionales y acciones relacionadas con la protección ambiental.

Asimismo, la presidenta planteó una inversión pública, privada y mixta de 432 mil millones de dólares en infraestructura hacia 2030, con el objetivo de fortalecer la economía nacional, generar empleos y ampliar las oportunidades de desarrollo.

Morena también resaltó los indicadores sociales expuestos por la mandataria, entre ellos el incremento de 154 por ciento del salario mínimo en términos reales durante los últimos ocho años, así como la cobertura de programas sociales que alcanza a 42 millones de personas.

De acuerdo con el partido, el modelo económico impulsado por la 4T ha contribuido a reducir la pobreza y las desigualdades, al priorizar la recuperación de los ingresos, los apoyos sociales y la inversión en sectores estratégicos.

La dirigencia morenista también destacó los encuentros bilaterales que Sheinbaum sostuvo durante su visita con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en los que se abordaron posibilidades de cooperación comercial, económica, tecnológica y científica.