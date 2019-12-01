Morena abre procedimiento contra Sergio Mayer tras licencia para participar en La Casa de Los Famosos

Morena abre procedimiento contra Sergio Mayer tras licencia para participar en La Casa de Los Famosos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 21:16:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 23 de febrero del 2026.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) inició un procedimiento de oficio contra el diputado Sergio Mayer, luego de que solicitara licencia para participar en el programa de telerrealidad La Casa de los Famosos.

De acuerdo con fuentes del partido, al legislador se le señala por una presunta falta de congruencia y compromiso con el encargo para el que fue electo, al separarse temporalmente de sus funciones parlamentarias para integrarse a un proyecto de entretenimiento privado.

En declaraciones a medios, Alcalde Luján señaló que será la CNHJ la instancia encargada de determinar si procede alguna sanción. “Entiendo que abrieron ya un procedimiento y creo que a ellos les toca evaluar”, expresó en un video difundido por el medio La Capital de Guerrero.

Conforme a los estatutos de Morena, el proceso interno podría derivar en medidas que van desde una amonestación pública hasta la suspensión de sus derechos partidistas, dependiendo de la resolución que emita la comisión.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Son detenidos 4 hombres, uno de ellos de nacionalidad cubana, por el incendio de vehículos en carreteras de Hidalgo
Sujetos armados abren fuego contra Banco del Bienestar en Tarímbaro; ciudadanos alertan múltiples detonaciones en la zona
Quitan la vida a un individuo en la colonia Ampliación Rubén Jaramillo de Uruapan, Michoacán 
Aprehende la GC a sujeto en posesión de un arma “hechiza” y hierba verde en la colonia Defensores de Puebla de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Sujetos armados abren fuego contra Banco del Bienestar en Tarímbaro; ciudadanos alertan múltiples detonaciones en la zona
Jalisco retomará actividades tras operativo contra “El Mencho”; regreso a clases será el 25 de febrero
Elon Musk reacciona a violencia en México y lanza comentario contra Claudia Sheinbaum
Embajador de EU en México lamenta muerte de militares tras operativo que derivó en la muerte del "Mencho"
Comentarios