Morena abre procedimiento contra Sergio Mayer tras licencia para participar en La Casa de Los Famosos

Ciudad de México, 23 de febrero del 2026.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) inició un procedimiento de oficio contra el diputado Sergio Mayer, luego de que solicitara licencia para participar en el programa de telerrealidad La Casa de los Famosos.

De acuerdo con fuentes del partido, al legislador se le señala por una presunta falta de congruencia y compromiso con el encargo para el que fue electo, al separarse temporalmente de sus funciones parlamentarias para integrarse a un proyecto de entretenimiento privado.

En declaraciones a medios, Alcalde Luján señaló que será la CNHJ la instancia encargada de determinar si procede alguna sanción. “Entiendo que abrieron ya un procedimiento y creo que a ellos les toca evaluar”, expresó en un video difundido por el medio La Capital de Guerrero.

Conforme a los estatutos de Morena, el proceso interno podría derivar en medidas que van desde una amonestación pública hasta la suspensión de sus derechos partidistas, dependiendo de la resolución que emita la comisión.