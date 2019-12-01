Monreal resalta papel de México en la cumbre de APEC con participación de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 22:45:06

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2026.- La próxima participación de México en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) representa una oportunidad para fortalecer la presencia del país en el escenario internacional y ampliar sus vínculos económicos y diplomáticos, destacó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

El legislador consideró relevante la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a este encuentro, que se realizará en Shenzhen, China, los días 18 y 19 de noviembre, al tratarse de un espacio en el que México podrá establecer diálogo con las principales economías de la región Asia-Pacífico.

La reunión también permitirá promover las prioridades del Plan México, particularmente en materia de atracción de inversiones, diversificación de mercados y fortalecimiento de las cadenas de suministro, además de impulsar acuerdos de cooperación en innovación tecnológica y desarrollo sostenible.

La mandataria mexicana tiene previsto sostener encuentros bilaterales con distintos representantes de las economías participantes, entre ellos el presidente de China, Xi Jinping.

México será sede de la próxima edición de la APEC en 2028, por lo que su presencia en esta cumbre también cobra relevancia para fortalecer las relaciones con los países integrantes y preparar los trabajos rumbo a la organización del encuentro.