Minimiza Claudia Sheinbaum que México no haya sido invitado a la cumbre “Escudo de las Américas”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 17:34:49

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos se mantiene activa y en coordinación permanente, por lo que consideró que la ausencia de México en la cumbre regional denominada "Escudo de las Américas" no representa un problema para su gobierno.

Durante una declaración pública, la mandataria restó relevancia a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de no incluir a México en el encuentro al que fueron convocados más de diez países de América Latina con el objetivo de coordinar acciones contra el crimen organizado.

Ante cuestionamientos sobre el tema, Sheinbaum respondió que se trató de una determinación tomada por Washington.

La jefa del Ejecutivo federal explicó que ambos países ya cuentan con un mecanismo bilateral de trabajo en temas de seguridad, por lo que, afirmó, la invitación a dicha reunión no era indispensable para continuar con la cooperación entre ambas naciones.

Asimismo, recordó que pocas semanas después de que Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, integrantes del gabinete de seguridad mexicano viajaron a Washington para sostener reuniones de coordinación con autoridades estadounidenses.

Finalmente, Sheinbaum destacó que el trabajo conjunto entre ambos gobiernos ha generado resultados, particularmente en el combate al tráfico de fentanilo, al señalar que las cifras recientes muestran una reducción en el flujo de esta droga desde México hacia territorio estadounidense.